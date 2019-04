'Zachte' plicht arts om BIG-nummer te melden

Alle geregistreerde zorgverleners moeten vanaf vandaag ervoor zorgen dat hun BIG-registratienummer makkelijk te vinden is. Deze nieuwe regel gaat 1 april officieel in. Maar erop worden afgerekend gebeurt voorlopig niet, liet minister Bruno Bruins (Medische Zorg) begin maart al weten, na klachten van artsen.

Onder meer artsenfederatie KNMG trok over de nieuwe regels aan de bel. De nieuwe regels zijn een ‘veel omvangrijkere verplichting voor artsen dan gedacht’, stelde KNMG. Bruins moest erkennen dat hoewel de beroepsgroep wel betrokken was bij het wetsvoorstel, dat niet het geval was geweest bij de uitwerking van de nieuwe regels.

Daarom is Bruins opnieuw met de artsen in overleg. Dat overleg loopt inmiddels, maar over de inhoud van de gesprekken wil het ministerie nog niets zeggen.

Makkelijker

Het idee achter de nieuwe regels is dat patiënten snel en makkelijk moeten kunnen uitvinden of een zorgverlener bevoegd is. De zorgverleners worden geacht het BIG-nummer bijvoorbeeld te tonen op hun website, facturen of in de wachtkamer.