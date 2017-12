Zeker 9 grote thuiszorgclubs werken met 'valboete' voor oudere

Zeven van de negen instellingen hebben in gesprekken met de NZa aangegeven dat zij de toeslag ook daadwerkelijk in rekening hebben gebracht. De mate waarin dit is gebeurd, varieert van zelden tot twintig keer per maand bij deze grote thuiszorgaanbieders. Om welke instellingen het gaat, wordt niet bekendgemaakt.



De steekproef is uitgevoerd bij twintig grote thuiszorgaanbieders (met meer dan 3000 patiënten) na berichtgeving in deze krant over instellingen in de regio Dordrecht die cliënten enkele tientjes boete in rekening dreigden te brengen na de derde val waarbij het personenalarmeringssysteem werd ingeschakeld.



Nu blijkt dit dus veel vaker te gebeuren. Minister De Jonge: ,,Zichtbaar is geworden dat personenalarmering in de praktijk nog niet wordt uitgevoerd zoals het zou moeten. En dat geeft mij de gelegenheid ervoor te zorgen dit we dit, samen met zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars, zo snel mogelijk op orde krijgen en daarmee voorkomen dat patiënten ten onrechte rekeningen ontvangen voor zorg waar ze al aanspraak op hebben."