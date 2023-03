Zelfs CDA'ers snappen dat Tubbergen massaal op BBB stemt: ‘Dictaten werken hier gewoon niet’

commentaar Met versplinte­ring is niks mis, maar het vraagt om verantwoor­de­lij­ke politici

De verkiezingscampagne zal veel kiezers weinig hoopvol stemmen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat Nederlanders het gevoel hebben dat de tegenstellingen in de samenleving alleen maar toenemen. Op zich hoort bij een campagne dat partijen vooral de onderlinge verschillen benadrukken, maar het is te hopen dat partijen na 15 maart een mildere toon aanslaan, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.