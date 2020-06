‘Zet thuiszorg in om kwetsbare oudere op corona te checken’

Volgens Kamerlid Vera Bergkamp (D66) is de aandacht de laatste maanden vooral uitgegaan naar de mensen op de ic’s en in verpleeghuizen. ,,Er is te weinig zicht op de grote groep kwetsbare ouderen thuis. Dat is niet goed. Als er straks een tweede golf komt, is het extra belangrijk dat we deze mensen goed in beeld hebben.”



Ellemeet vindt het niet aan parlementariërs om afspraken vast te leggen over het checken van ouderen thuis. ,,Zo’n protocol moet bij voorkeur worden opgezet met thuiszorgorganisaties. Ook zorgverleners mogen dan meedenken over de praktische invulling.” Bergkamp ziet concreet een rol voor beroepsvereniging V&VN. ,,Er moet goed over worden nagedacht hoe die zeer diverse groep van 70-plussers het beste kan worden bediend. De patiënt moet centraal staan.”



De Kamerleden zijn ervan overtuigd dat hun voorstel maandag, bij een overleg over langdurige zorg in de Tweede Kamer, in goede aarde zal vallen. VVD’er Antoinette Laan stelt dat D66 en GroenLinks een terecht punt maken, maar ze vraagt zich wel af of er dan niet nog steeds mensen tussen wal en schip blijven steken. ,,Dit plan kan, maar wil je echt zicht krijgen op de groep dan is een bevolkingsonderzoek naar de mate van kwetsbaarheid onder ouderen wellicht nóg beter.”