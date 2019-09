Ziekenhuizen en basisscholen de dupe: flink meer energiebelasting

Dit voorjaar kondigde het kabinet aan dat bedrijven meer moeten opdraaien voor de Opslag Duurzame Energie (ODE). Van die opslag, die iedereen via de energierekening betaalt, worden grote groene projecten gesubsidieerd, zoals de aanleg van windmolenparken op zee. Nu wordt de helft van de ODE nog opgebracht door huishoudens en de andere helft door bedrijven. Dat wordt anders: huishoudens gaan in 2020 minder bijdragen (een derde) en bedrijven juist meer (twee derde).



Uit de Prinsjesdagstukken blijkt nu dat ook basisscholen en ziekenhuizen onder de categorie ‘bedrijven’ worden geschaard. In een tabel wordt het voorbeeld genoemd van een academisch ziekenhuis: dat zou volgend jaar volgens de oude regels 151.000 euro kwijt zijn aan ODE-belasting. Door de nieuwe verdeling loopt dat bedrag op tot maar liefst 290.000 euro, bijna een verdubbeling.