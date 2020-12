Zij maakt overuren om ouders te compenseren: ‘Het wantrouwen is groot’

Christen­Unie wil pil in basispak­ket om abortussen terug te dringen

10 december Regeringspartij ChristenUnie (CU) wil het aantal abortussen per jaar in Nederland terugdringen door de anticonceptiepil op te nemen in het basispakket. Ook wil de partij de nazorg bij abortus verbeteren en daarbij de huisarts een centrale rol geven. ,,Ook om herhaalde abortussen te voorkomen.”