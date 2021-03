Zo komt onze zorg er na corona uit te zien: meer ic-bedden, beter betaald personeel en minder markt

op de lijst Mohammed Mohandis (PvdA) klaar voor rentree in Kamer: ‘Je kunt niet groen doen, als je rood staat’

6 maart Mohammed Mohandis is al eerder lid geweest van de Tweede Kamer en is klaar voor een rentree. Als nummer 11 op de kandidatenlijst van de PvdA is die kans groot. Mohandis is 35 jaar, getrouwd en heeft drie kinderen (7, 5 en 2 jaar). In zijn vrije tijd trapt de Gouwenaar graag een balletje, stapt hij op de racefiets of is hij aan het koken.