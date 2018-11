Zo stemden de 37 fusiegemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Groningen

In Groningen is inmiddels 62 procent van de stemmen geteld. GroenLinks staat vooralsnog eenzaam aan top met 20 procent van de stemmen, gevolgd door PvdA (13,2 procent) en de SP (10,3 procent). GroenLinks verdubbelt daarmee bijna ten opzichte van 2014. D66 is de grote verliezer, en lijkt te gaan halveren.