Zo stemden de 37 fusiegemeenten voor de verkiezingen

Groningen

GroenLinks is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. De partij krijgt elf zetels in de nieuwe gemeenteraad. De PvdA is als tweede geeindigd met zes zetels, op de voet gevolgd door D66 en de SP, allebei met vijf zetels. Voor D66 was het een avond van verlies, omdat de partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in zowel Groningen als Haren nog de grootste werd.



Groningen gaat samen met Haren en Ten Boer. Ongeveer 190.000 kiesgerechtigden mochten hun stem uitbrengen, waarvan 44,1 procent kwam opdagen. Dat is fors lager dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Toen lag het percentage voor Groningen op 54,5 procent, Haren op 75,5 procent en Ten Boer op 64,6 procent.