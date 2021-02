Zoomen met de minister: Elisabeth tipt Blok over onderhandelingsstrategie met de Polen

Buitenlandse Zaken zijn allang geen ver-van-mijn-bedshow meer. Ontwikkelingen elders zijn hier vaak voelbaar en blijkens het jongste onderzoek van Instituut Clingendael in Den Haag zijn er weinig grote ontwikkelingen in het buitenland waarover Nederlanders zich géén zorgen maken. Na een geslaagd experiment in oktober ging de minister van Buitenlandse Zaken in de herhaling met vijftig Nederlanders die hadden meegedaan aan het onderzoek. Blok: ,,In normale tijden kon je als politicus gelukkig regelmatig in een politiek café of op een andere gezellig plek de discussie aangaan met mensen over buitenlands beleid. Dat is nu moeilijk.”