Zorgminister: Bufferzones voor demonstranten bij abortusklinieken

Stirezo Pro-Life is een van de organisaties die de protesten bij klinieken mogelijk maakt. Op de website staat de tekst: ,,Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven.’’ Volgens woordvoerder Hugo Bos is het nieuws over agressie van activisten bij klinieken ‘een politiek frame en onderdeel van een fake news-campagne’.



Bos: ,,Ons agressieniveau is nul. Wij willen vrouwen het liefst hulp bieden. Maar bij een demonstratieverbod of het landelijk instellen van bufferzones rest ons niets anders dan de confronterende aanpak. Het is 100 procent zeker dat de minister een einde wil maken aan onze bijeenkomsten. Maar dat doet niets af aan de waarheid: abortus is moord. En die klinieken maken misbruik van vrouwen in nood.’’



De rechter hield recent een besluit van de burgemeester van Roermond overeind dat betogers niet bij de ingang van de abortuskliniek daar mochten staan, maar naar de andere kant van de straat moesten. Het dreigement van de actievoerders om extra de confrontatie te zoeken als dit landelijk beleid wordt, noemt minister de Jonge ‘onverstandig’. Hij benadrukt wel dat de gemeenten gaan over de handhaving.