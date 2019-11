Zwaardere straffen voor verkeershufters en drankrijders

De maximale straf voor gevaarlijk rijden gaat omhoog van twee naar zes maanden celstraf, ook als er sprake is van letsel of schade. Dat is volgens Grapperhaus nodig om automobilisten die ‘een gevaar op de weg zijn’, bijvoorbeeld omdat ze op linke manier inhalen, steviger aan te pakken.



Als er sprake is van zeer gevaarlijk rijgedrag, bijvoorbeeld als iemand bewust de verkeersregels aan zijn laars lapt zonder rekening te houden met de veiligheid van anderen, kunnen de straffen oplopen tot twee jaar celstraf. Daarbij moet dan wel sprake zijn van een opeenstapeling van overtredingen, zoals veel te hard rijden, het negeren van rode verkeerslichten, op de verkeerde weghelft rijden en ondertussen ook nog bezig zijn met een mobiele telefoon. ‘Alleen door toeval of geluk vallen er geen slachtoffers’, aldus Grapperhaus, die hen dit ‘gevaarlijke en onverantwoorde’ rijgedrag zwaar aanrekent. Als er wél een ernstig ongeluk wordt veroorzaakt, kunnen de straffen oplopen tot zes jaar celstraf.



Ook de strafmaxima voor verkeersdelicten als rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder (geldig) rijbewijs gaan omhoog van 3 maanden gevangenisstraf naar 1 jaar. Als iemand binnen vijf jaar weer rijdt met drank op, kan die straf met een derde worden verhoogd.

Verdrievoudigd

Het aantal mensen dat omkomt in het verkeer als gevolg van alcoholgebruik is de afgelopen jaren bijna verdrievoudigd. In 2016 overleden er in Nederland 13 mensen bij ongelukken in het verkeer die gerelateerd waren aan alcohol. Vorig jaar waren dat er 36. En ook dit jaar zijn de cijfers van het aantal verkeersdoden door alcohol hoog: tot en met september zijn al 29 mensen omgekomen door alcoholgebruik in het verkeer.

De politie ziet ook een forse stijging van het gebruik van drugs in het verkeer. Waar in 2018 nog 3799 mensen tegen de lamp liepen onder invloed van drugs in het verkeer, waren dat er tot en met september dit jaar al 5229.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) zei vanmiddag in de Tweede Kamer al dat het kabinet harder wil optreden tegen drankrijders. ,,Alcohol blijft een prioriteit in de verkeershandhaving.’’