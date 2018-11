Zwaardere straffen voor wraakporno, kindermishandeling en hinderen hulpverleners

De voornemens stonden al in het regeerakkoord of waren eerder toegezegd aan de Kamer, maar worden met het wetsvoorstel nu dus ook ingevoerd. Volgens Grapperhaus maken mensen zich steeds vaker schuldig aan ernstige inbreuk op het privéleven van anderen. Ook vragen discriminatie en haat om meer aandacht van de overheid. ,,De grenzen tussen wat in Nederland wel en niet geoorloofd gedrag is, moeten helder zijn’’, aldus Grapperhaus. ,,Criminaliteit tast de rechtsstaat aan en leidt tot onveilige gevoelens. Daarom moet de overheid effectief kunnen reageren.’’

Wraakporno Misbruik van seksueel beeldmateriaal, zoals wraakporno, wordt voortaan apart strafbaar. Daders kunnen tot twee jaar celstraf krijgen. Ook zonder toestemming maken van seksueel beeldmateriaal, zoals stiekem op straat filmen onder een rok, wordt strafbaar, evenals het in bezit hebben of verspreiden van die beelden.

Kindermishandeling

De verjaringstermijn bij kindermishandeling wordt verlengd. Op dit moment gaat die in op de dag nadat de mishandeling is gepleegd, maar straks wordt dat de dag nadat het slachtoffer 18 jaar is geworden. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat als een slachtoffer later aangifte wil doen, de mishandeling al verjaard is. Ook de maximumstraf met een derde omhoog, wanneer er sprake is van stelselmatige mishandeling of wanneer de dader bij een zorginstelling, internaat, school of buitenschoolse opvang werkt.