Automobilist valt in slaap en raakt macht over stuur kwijt in Zuidoostbeemster

BBB in Purmerend de grootste partij, VVD tweede

Ook in Purmerend is de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste geworden. De partij van Caroline van der Plas behaalde 19,9 procent van de stemmen, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. De VVD is tweede met 12,6 procent, 0,2 procentpunt meer dan bij de stembusgang voor de Provinciale Staten in 2019.