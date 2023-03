BBB in Purmerend de grootste partij, VVD tweede

La­zio-coach Maurizio Sarri: ‘Enige wat ik niet leuk vind aan Nederlands voetbal zijn de Feyenoord-fans’

Maurizio Sarri, coach van Lazio, heeft in aanloop naar de achtste finale van de Conference League tegen AZ laten weten de wedstrijd van vorig jaar tegen Feyenoord nog niet te zijn vergeten. Feyenoord won in de Kuip met 1-0 van de Italianen in de groepsfase van de Europa League, waardoor de formatie uit Rome nu verder moet in de Conference League.