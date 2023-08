indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Sandy: 'Het wordt soms 40 graden op dit dakterras!'

Sandy (43) is geboren en getogen in de Stadionpleinbuurt. Inmiddels woont ze al 14 jaar in haar woning. “Ik woon op drie hoog en mijn ouders en broer hebben allebei een woning op 1 hoog. Meestal is dat heel gezellig hoor,” zegt Sandy lachend. “Vooral vroeger was het ook handig als ik een oppas nodig had voor mijn zoon Jesse (12)”.