Man (25) uit Purmerend aangehouden voor hack van honderdduizenden klantgegevens bij bedrijf in Haarlem

Verwoest door de oorlog: zo zag Amsterdam eruit tijdens en na de oorlog

De Tweede Wereldoorlog heeft veel verwoest in ons land, ook in Amsterdam. In het stadsarchief zijn foto’s te vinden van gebouwen die voor de oorlog nog overeind stonden maar nu niet meer bestaan. Ook kun je er foto’s vinden van tijdens de oorlog. Een interessant inkijkje in Amsterdam in tijden van oorlog.