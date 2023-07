Stralend zonnig weer in Purmerend vandaag

Jessica Schilder pakt ticket Olympische Spelen dankzij beste kogelstoot van het seizoen

Europees kampioene kogelstoten Jessica Schilder heeft zich bij de Diamond League in Stockholm geplaatst voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De Volendamse atlete stootte in de regen de kogel naar 19,03 meter, ruim over de vereiste 18,80 meter voor een rechtstreeks ticket naar Parijs. Atleten kunnen zich vanaf zaterdag kwalificeren voor de Spelen van volgend jaar.