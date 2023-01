11 nieuwe gedenkstenen voor weggevoerde Joden uit Putten: ‘We willen jongere generaties geïnteresseerd krijgen’

indebuurt.nl Vintagekle­ding per kilo: een weekend lang shoppen bij VinoKilo in de Prodentfa­briek

Vintagelovers kunnen helemaal los, want naast Kilo Kilo in de Skate Centrale, komt nu ook VinoKilo naar de Keistad. Een tweede evenement vol met vintagekleding dat je afrekent per kilo. Dit is alles wat je moet weten:

27 januari