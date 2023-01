Autobezitters opgelet: er gaat wat veranderen

Kleinzoon van beruchte Amersfoort­se kamparts: ‘Ik begrijp het nu beter, maar goedpraten, nee, dat nooit’

Dat Nico van Nieuwenhuysen als arts in Kamp Amersfoort had gewerkt, wist hij wel. Maar dat zijn opa gevangenen afranselde en uitschold, was voor kleinzoon Nicolaas-John, psychiater, een aangrijpende ontdekking. Hoe kon een medicus zó de fout ingaan? ,,Nu ik meer inzicht heb in zijn karakter en de omstandigheden, kan ik het beter begrijpen, maar goedpraten zal ik het nooit.”

