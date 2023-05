Dit is wat we nu weten over de verdwijning en dood van Maria van der Zanden (22) uit Putten

DoorbraakHet lichaam van Maria van der Zanden (22) uit Putten is na bijna 30 jaar gevonden. Ze is al kort na haar verdwijning in 1994 in het Duitse stuwmeer Möhnesee gevonden, maar ze kon niet worden geïdentificeerd. In dit artikel lees je wat we nu weten over haar verdwijning en haar dood.