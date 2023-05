Dit weten we nu over de verdwijning en dood van Maria van der Zanden (22) uit Putten

Hoera, de weg bij Harderwijk gaat eerder open

Wekenlang was het zeker in de spits aansluiten in de rijen auto’s die werden omgeleid bij Harderwijk. Fietsers en voetgangers moesten soms minutenlang wachten voor ze een gaatje vonden om veilig over te steken. Het leed is bijna geleden. Een week eerder dan gepland is de A28 weer gewoon bereikbaar.