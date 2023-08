Frustratie over afgesloten pinautomaat in het centrum van Putten: ‘Het duurt al zó lang, echt belachelijk’

Bed Bad Boer Knus slapen in een wijnvat met je tenen richting de wijngaard

Wijn is de rode draad op boerderij Welgelegen in Kootwijkerbroek. Op de wijngaard in de Gelderse Vallei groeien druiven voor de huiswijn, in het proeflokaal kun je daar binnenkort van sippen, om daarna onder de wol te kruipen in een oud wijnvat.