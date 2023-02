Gratis biobakje voor inwoners gemeente Putten

Granieten verdediger Gerben Kraaij scoort nooit, maar in derby tegen Hoevelaken wel

Hoevelaken slaagde er zaterdag in de streekderby thuis tegen koploper VVOP niet in om de spanning terug te brengen in de derde klasse B (Oost). De Hoevelakers gingen mede door een spaarzaam doelpunt van VVOP-verdediger Gerben ‘Lynn’ Kraaij kopje onder (1-2).

5 februari