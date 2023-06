Helder weer in Putten vandaag

Politie pakt ‘mogelijk vuurwapen­ge­vaar­lij­ke’ man op in Zeewolde

De politie is gisteravond een oude boerderij in Ermelo binnengevallen in de hoop daar een verdachte op te pakken. De man zou een vuurwapen bij zich hebben. Om die reden is de politie met meerdere agenten ter plaatse geweest.