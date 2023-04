Ineens is Pieter Schimmel (66) uit Putten Ridder: ‘Dit is onvoorstelbaar’

Van muziekquiz tot lasergamen en de kleedjes­markt: dit gebeurt er in de regio Amersfoort op Koningsdag

Nog even en dan staat Koningsdag weer voor de deur. Door het hele land wordt de verjaardag van koning Willem Alexander uitbundig gevierd en ook in de regio Amersfoort is het programma weer overvol. Zo kun je lasergamen in Hoogland, is er een muziekbingo op het Onze Lieve Vrouweplein en stallen verkopers uit de hele regio hun spullen weer uit op de vele kleedjesmarkten.