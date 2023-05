Putten en Ermelo zouden tekort schieten in zorgplicht voor kunstgras: ‘Verontreiniging door rubberkorrels’

Derde divisie VVOG zet concurrent ASWH op afstand en mag omhoog kijken: ‘Vertrouwen is terug’

De belangen waren groot voor het degradatieduel tussen VVOG en concurrent ASWH. De uitgangspositie van de Harderwijkers was al voordelig, na de 2-1 zege is de marge op een directe degradatieplek zelfs vijf punten. Aanvoerder Yasin Kurt: ,,De sfeer was al goed, maar nu is het vertrouwen ook terug.”