Regiocampagne Noord-Veluwe vraagt aandacht voor ouderenmishandeling

Mark (35) dwong vrouw volgens OM tot prostitu­tie: ‘Ik ben de man, jij moet onderdanig zijn’

Met haar werk als prostituee in onder meer Lelystad, Almere en Amsterdam verdiende ze in ongeveer een jaar tijd een ton. Maar Mark W. (35) uit Harderwijk streek het gros op. Hij regelde alles achter de schermen, vertelde hij woensdag in de rechtbank. Op haar verzoek. Maar zij zegt dat hij haar uitbuitte en met geweld dwong veel meer klanten af te werken dan ze aankon.