Stemmen met soundbox, braille en koptelefoon voor blinden en slechtzienden in Putten

Ook spekglad in Gelderland: auto glijdt door gladheid zo de greppel in

DE GLIND - Ook in Gelderland is het door sneeuw en bevriezing op plaatsen spekglad. Aan de Helweg in de Glind (Barneveld) is dinsdagavond laat een personenauto op zijn zijkant in een greppel beland. Het ongeval gebeurde omstreeks 22.45 uur. Op de Helweg was het op dat moment door ijsvorming spekglad.