LIVE Oranje boven! Koning en koningin bezoeken Vallei­streek: hier zijn ze te vinden

Oranje boven vandaag in Gelderland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima doen vandaag de Valleistreek aan voor een streekbezoek. Vanochtend begon dat in Nijkerk, later wordt het paar in Barneveld en Scherpenzeel verwacht.