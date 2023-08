Verlies van dokter Ter Horst stemt burgemees­ter van Harderwijk verdrietig; praktijken maandag dicht

Een uitermate verdrietige situatie, zegt de Harderwijkse burgemeester Harm-Jan van Schaik over de dood van huisarts Bert ter Horst. Hij kwam woensdag om het leven door een steekincident in zijn woning in Italië. De twee praktijken van de huisarts in Harderwijk en Hierden gaan dinsdag weer open.