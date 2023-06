Sunset Beach, 60 meter hoog hotel en surflodges: vernieuwing ‘Veluwe aan Zee’ nu écht begonnen

Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelas­te stroomnet? ‘Hier vindt innovatie plaats’

Paniek. In het nieuw te bouwen bedrijfscomplex van Total Packaging in Harderwijk zou bij het gereedkomen daarvan in 2024 geen stroom beschikbaar zijn. Het net is overbelast. Maar de redding is nabij in de vorm van een klein kastje om de wél beschikbare stroom te kunnen verdelen. Dit kan ook landelijk uitkomst bieden, is de verwachting.