Treinverkeer gestremd tussen Putten en Nunspeet

Leveran­cier spullen voor bereiden crystal meth valt bijna flauw van de stank: ‘Ik wil wel een beetje licht in de tunnel’

Nee, hij had niks geroken, zei een 44-jarige man voor de rechtbank vrijdag. Maar bij de politie vertelde hij dat hij in juli 2021 met een masker op een garagebox in de gemeente Nijkerk binnen was gegaan waar spullen lagen voor de bereiding van onder meer crystal meth. En nog had hij het gevoel gehad dat hij flauw viel van de stank.

10 februari