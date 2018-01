Bijl wil snel duidelijkheid van NOC*NSF over positie Eurlings

Bijl wilde zich niet in de discussie over het aanblijven van Eurlings bij het IOC mengen, hoewel de kwestie als een sluier over de teampresentatie hing. ,,Ik heb er een mening over, maar voor mij is het te vroeg om daarop te reageren. Ik heb het er niet over en de sporters hebben het er niet over. Maar het was inderdaad handiger geweest als het gesprek tussen Eurlings en het bestuur iets eerder plaats zou hebben gevonden."