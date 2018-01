Boutiette hoopt zich tegen 'kinderen' te plaatsen voor Spelen

Kansloos is de Claudia Pechstein van het mannenschaatsen zeker niet. In november 2016 pakt de Amerikaan nog het zilver bij de wereldbeker in Nagano. ,,Ik heb op technisch en strategisch vlak een voordeel op de anderen", zegt Boutiette op de website van de Amerikaanse ploeg. ,,Als ik tien jaar jonger was, had ik gedomineerd. Nu moet ik voorzichtiger zijn omdat mijn lichaam niet meer is wat het was."



,,Als die kinderen echt in beweging komen, ben ik gezien", zegt de optimistische Boutiette. ,,Dus ik moet slimmer dan hen zijn en mijn trucjes gebruiken om ze in toom te houden. Geestelijk voel ik me 25 jaar oud, maar fysiek is er iets veranderd in mijn lichaam. In het laatste jaar kan ik niet trainen zoals ik gewend ben. De laatste bocht was altijd mijn wapen, niemand kon me daar inhalen. Nu schiet ik daar in het slot. Dat is moeilijk om mee om te gaan.'