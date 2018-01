Oud-wielrenster vergezelt Bowe en Bergsma

Shiffrin wordt de te kloppen vrouw op de Spelen

Skiester Mikaela Shiffrin lijkt de te kloppen vrouw te worden op de technische disciplines op de Winterspelen van Pyeongchang. De Amerikaanse won zondag de slalom om de wereldbeker in Kranjska Gora. Dat was haar vierde zege in zeven dagen tijd; drie keer ging het om een slalom, zaterdag was ze in Kranjska Gora al de beste geweest op de reuzenslalom.