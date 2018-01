Shiffrin wordt de te kloppen vrouw op de Spelen

Boutiette hoopt zich tegen 'kinderen' te plaatsen voor Spelen

3 januari Na het schaatsgeweld op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen proberen Amerikaanse schaatsers zich via hun eigen trials in Milwaukee te plaatsen voor Pyeongchang. De 47-jarige KC Boutiette is een van de opmerkelijkste namen op de lijst van kanshebbers.