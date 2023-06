333 jaar onderwijs Heeten gebundeld in boek

Wéér net niet voor Hellen­doorn: ‘Volgend seizoen zijn we hongeriger dan ooit tevoren’

21 ploegen in de nacompetitie en slechts twee tickets voor de tweede klasse. Hellendoorn wist dat promotie een monsterklus zou worden. Desondanks is de teleurstelling groot. Want het lukte (weer) net niet: de ploeg verloor in de finale van Tubantia (0-1), dat zich handhaaft.