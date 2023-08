9% van alle kiezers in Raalte koos voor Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, meer dan landelijk gemiddeld

Van ‘concurrent’ tot erevoorzit­ter, Paul (58) bracht Stöppelhae­ne naar grote hoogte: ‘Moest artiesten flink overtuigen’

Als de rust zelve loopt hij over het festivalterrein van de Stöppelhaene in Raalte. Paul Wittenhorst (58) zwaait dit jaar na tien jaar af als voorzitter van het vijfdaagse feest. Onder zijn hoede groeide het evenement uit tot een feest met landelijke allure. Een terugblik over hoe hij als ‘concurrent’ werd binnengehaald en het nu rustiger aan gaat doen.