Aanpak van brandweerkazernes in Raalte en Heino loopt vertraging op: ‘Geen afstel, maar uitstel’

Getransfor­meerd centrum van Raalte valt in de smaak: ‘De kerk en het plein zijn nu echt één geheel’

Veel sneller dan gedacht is het Raalter centrum opgeknapt. Vlak voor Ribs & Blues kunnen de Raaltenaren en de tienduizenden bezoekers over een vernieuwde Grote Markt lopen. Wat vinden de Raalter ondernemers van het nieuwe centrum? „Het is tien keer beter. Al kon het natuurlijk ook niet slechter dan wat we hadden.”