Aanpak van deze belangrijke straten in Heino hard nodig: ‘De entree van het dorp is nu aardig sloerig’

Supermark­ten Ommen willen op zondag éérder open: ‘Kampeer­ders willen graag verse broodjes voor ontbijt’

De gemoederen over het invoeren van koopzondag in Ommen liepen in het verleden hoog op. Inmiddels is iedereen gewend en stellen de supermarkten een verruiming voor. Niet om 12.00 uur, maar al om 10.00 uur open. Zonder direct winstoogmerk, maar meer om vakantiegangers beter te bedienen. ,,Corona heeft ons daarnaast geleerd dat spreiding van klanten goed is.’’