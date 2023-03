Alle lof voor Roddenhof, die Heino op sleeptouw neemt naar een belangrijke zege

GroenLinks-ban­ners verdwijnen op mysterieu­ze wijze in Raalte: ‘Raakt hart van de democratie’

Hij wordt er zo onderhand wat droevig van. Fractievoorzitter Ralph Mulders van GroenLinks Raalte hoorde donderdagmiddag dat voor de derde keer een GroenLinks-spandoek is verdwenen. ,,Het ding heeft er precies één nacht gehangen. Ik heb er nog eentje in de achterbak van mijn auto. Of ik die daar weer ga ophangen weet ik nog niet. Misschien is het beter om borden neer te zetten.”