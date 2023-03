Bakwagen PostNL vliegt in brand bij Mariënheem, brieven gered

Uitkomst van onderzoek naar ‘gaswonin­gen’ in Dalfsen komt na half jaar in zicht: ‘Vechthorst krijgt een kans’

Het einde van de slepende kwestie met formaldehyde in huurwoningen in Dalfsen lijkt in zicht te komen. Gemeenteraadspartijen maken zich al langer grote zorgen en eisten eind januari meer duidelijkheid van woonstichting Vechthorst. ,,Een gesprek heeft een verhelderend beeld opgeleverd.”