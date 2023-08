Bedrijventerrein De Telgen in Heeten wordt 5 hectare groter, al kan dit diertje nog roet in het eten gooien

Ravage op kruising in Nijverdal na botsing tussen auto en vrachtwa­gen

Een auto en een vrachtwagen zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Nijverdal. De vrachtwagenchauffeur zag de automobilist op de kruising van de Van den Bergsweg en de Industrieweg vermoedelijk over het hoofd. Een botsing was niet meer te voorkomen.