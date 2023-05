Bewolkt in Raalte vanochtend

Raalter scouts Claudia, Mathé en Eva gaan drie weken naar Zuid-Ko­rea: ‘Dit is echt een unieke kans’

Nieuwe culturen leren kennen, een vliegreis van vijftien uur én naar een onbekend land zonder je ouders of vrienden. Dit is wat drie leden van scoutingvereniging Miguel Pro Raalte in augustus gaan doen. Zij gaan naar de World Scout Jamboree 2023 in Zuid-Korea, met scouts van over de hele wereld.