Boer Gert krijgt gelijk: bedrijfswoningen mogen geen ‘gewone’ huizen worden’ in Luttenberg

Dit is niet OK Nikki uit Nijverdal: ‘Mijn leidingge­ven­de zei: ‘Ja, jij houdt wel van lange dingen, hè?”

Nikki de Wals (36) uit Nijverdal is meermaals van baan gewisseld vanwege seksisme op de werkvloer. Zo maakten collega’s na haar maagverkleining ongepaste opmerkingen over haar uiterlijk. Of zei een leidinggevende dat het goed was dat ze een leuk jurkje aan had getrokken. „Ik voelde me totaal niet serieus genomen.”