Boswachter Gerrit (94) krijgt ‘eretroon’ met mooiste uitzicht op ‘zijn’ Boetelerveld

Zijn deze huisjes in Olst monumen­taal of rijp voor de sloop? ‘Ons plan wordt niet serieus genomen’

Waarom zijn de naoorlogse noodwoningen in Wijhe wél het behouden waard, maar mogen twintig van dezelfde soort woningen in Olst allemaal tegen de vlakte? Erfgoedvereniging Heemschut en de gemeente Olst-Wijhe stonden maandag tegenover elkaar voor de rechter. Inzet: behoud van vier huisjes aan de Olsterkampweg, door ze op de monumentenlijst te zetten. ,,Er is nooit serieus naar ons plan gekeken.’’

19 december