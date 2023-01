Dit leegstaande pand in Heino houdt de gemoederen bezig: ‘Gemeente maakt de markt onnodig lastig’

Een leegstand pand in hartje Heino doet stof opwaaien. Olav Pranger, eigenaar van Get Healthy, zag in het pand een nieuwe sportschool voor zich. Maar daar lijkt niet iedereen in het dorp trek in te hebben. Nota bene een andere sportschool dient een bezwaar in bij de gemeente Raalte tegen de komst.