Buren verzetten zich tegen bijenstal van Gerrit bij Heino, gemeente geeft tegen regels in toch vergunning

Overijssel­se scholieren gaan debatteren en strijden in finale om NK-titel

Drie Overijsselse scholen staan in de finale van het NK debatteren. Havo- en vwo-leerlingen van onder meer het Raaltense Carmel College Salland en het Etty Hillesum Lyceum in Deventer strijden zaterdag in Nijmegen om de titel.

24 januari