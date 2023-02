Cirkelspeelster Uitslag van Kwiek laat zich door niemand gek maken: ‘Ik ben altijd relaxed, het komt wel goed’

Uitbrei­ding van skatepark in Blokken­park lijkt kat in 't bakkie: ‘Fijn, dan kunnen we mooi in Nijverdal blijven’

NIJVERDAL - Hij had zijn naam mee. Skater Valentijn Ekkelkamp maakte de Hellendoornse raad op Valentijnsdag duidelijk waarom de geplande uitbreiding van het skatepark in het Blokkenpark een goede zaak is. Zijn woorden troffen doel. Het lijkt kat in het bakkie te zijn met een uitgedeelde roos als beloning.